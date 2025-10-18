العلاقات الأمريكية الإسلامية تحث منصات التواصل الاجتماعي على التحرك ضد روبوتات الذكاء الاصطناعي الهندية التي تنشر الكراهية ضد المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ یأتي بيان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب تقرير صادر عن مركز دراسة الكراهية المنظمة، والذي كشف عن أكثر من 1300 صورة وفيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُروّج للتعصب ضد المسلمين في الهند.

وخلص التقرير إلى أن هذا المحتوى - الذي يتضمن إضفاء طابع جنسي على النساء المسلمات، وإهانة المسلمين، وتمجيد العنف - قد ولّد أكثر من 27 مليون تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك، وX (المعروف سابقًا باسم تويتر)، ويوتيوب.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: "يجب على شركات التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على حسابات الروبوتات المعادية للمسلمين في الهند، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج للعنف الحقيقي ضد المسلمين الهنود".

وأضاف: "إن الحملات الزائفة كهذه قد تؤدي، بل وقد أدت بالفعل، إلى عنف حقيقي ضد مختلف المجتمعات".

وحذر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لتضخيم خطاب الكراهية والمعلومات المضللة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للمجتمعات الضعيفة.

كما سلط التقرير الضوء على التأثيرات الأوسع نطاقا لمثل هذه الحملات، مشيرا إلى اتجاه عالمي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف المجتمعات الضعيفة، وخاصة في مناطق مثل الهند، حيث تواجه الأقليات الدينية بالفعل التمييز المنهجي والعنف.