نستله تعتزم تسريح 16 ألف موظف وسط ضغوط المقاطعة بسبب علاقاتها مع إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت شركة نستله، الشركة السويسرية متعددة الجنسيات للأغذية، والتي تربطها علاقات تجارية بالنظام الإسرائيلي، عن خططها لتسريح 16 ألف وظيفة حول العالم في ظل تنامي حملات المقاطعة التي أطلقتها إسرائيل في أعقاب حرب غزة.

ويوم الخميس، أعلنت نستله، المعروفة بعلاماتها التجارية مثل نسكافيه وكيت كات، أن عمليات التسريح ستُنفذ على مدار العامين المقبلين.

كما كشفت الشركة أنها سترفع هدفها لخفض التكاليف إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3.76 مليار دولار) بنهاية العام المقبل، مقارنةً بـ 2.5 مليار فرنك سويسري (3.13 مليار دولار) المخطط لها سابقًا.

وصرح الرئيس التنفيذي فيليب نافراتيل في بيان: "يتعين على نستله تسريع وتيرة تحولها استجابةً للتغيرات العالمية".

ومن بين التخفيضات المخطط لها، سيؤثر 12 ألف وظيفة على وظائف ذوي الياقات البيضاء في مواقع مختلفة، بينما سيُخصص 4 آلاف وظيفة لتدابير الإنتاجية في عمليات التصنيع وسلسلة التوريد.

من المتوقع أن توفر هذه التخفيضات لشركة نستله ما يقارب مليار فرنك سويسري (1.25 مليار دولار) سنويًا بنهاية العام المقبل.

في العام الماضي، أقرت نستله بانخفاض مبيعاتها بعد أن أصبحت هدفًا رئيسيًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بسبب ملكيتها لشركة الأغذية الإسرائيلية "أوسيم".

اشتدت مقاطعة العلامات التجارية المؤيدة لإسرائيل بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنت إسرائيل حربًا استمرت عامين على غزة، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي تطور متصل، أعلنت شركة ستاربكس، وهي سلسلة مقاهي أميركية تواجه هي الأخرى ضغوط المقاطعة، الشهر الماضي أنها ستسرح نحو 900 موظف وتغلق 100 متجر في مختلف أنحاء أميركا الشمالية.