ممثل مؤسسة عاشوراء الدولية يزور معهد الدراسات الشرقية في روما لبحث التعاون الأكاديمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زار حجة الإسلام درويشي ايلامي، وكيل الشؤون الثقافية والتعليمية والبحثية في مؤسسة عاشوراء الدولية، معهد الشرق سي. إيه. نالينو في روما خلال زيارته للفاتيكان لإجراء محادثات حول التعاون الأكاديمي. والتقى بالبروفيسور كلاوديو لو جاكونو، رئيس المعهد، وناقشا سبل توسيع التعاون العلمي والثقافي.

يستضيف معهد نالينو، وهو مركز مرموق للدراسات الشرقية والإسلامية المعاصرة، نخبة من الباحثين المتخصصين في الأبحاث الإسلامية والشرق أوسطية. تحتوي مكتبته على مجموعة واسعة من المؤلفات الإسلامية والاستشراقية، مما يشكل موردًا هامًا للباحثين. ومع ذلك، وكما أشار درويشي عيلامي، يفتقر المعهد إلى المواد الكافية حول المذهب الشيعي الأصيل، والثورة الإسلامية، وعقيدة ولاية الفقيه، وأفكار الإمام الخميني (رض) والمرشد الأعلى، في حين تتوفر العديد من المؤلفات حول الفكر السني والحركات الشيعية غير التقليدية.

في خلال هذا اللقاء، تطرق حجة الإسلام درويشي ايلامي إلى مفهوم الحوكمة الدينية القائمة على ولاية الفقيه، وهي ركن أساسي في الثقافة السياسية الشيعية.

كما ناقش دور آية الله السيستاني في إنقاذ العراق من الإرهاب التكفيري، والعلاقة بين المرجعيات الدينية الشيعية والمرشد الأعلى، والتي لاقت اهتمامًا خاصًا من المضيفين.

قدّم البروفيسور لو جاكونو برامج المعهد، وطلب من مؤسسة عاشوراء الدولية إرسال محاضرين متخصصين في العقيدة والفقه الشيعي، والثورة الإسلامية، والجذور التاريخية للحركة، مثل ثورة عاشوراء، ونتائجها الاجتماعية والسياسية، لدورات أكاديمية قصيرة وطويلة الأمد. كما اقترح توقيع مذكرة تعاون أكاديمي بين معهد نالينو ومؤسسة عاشوراء الدولية.

تأسس معهد الشرق كارلو ألفونسو نالينو، الذي سمي على اسم المستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نالينو (1872-1938)، في روما، وهو معروف بأبحاثه الرائدة في اللغات العربية والفارسية والتركية والأردية، بالإضافة إلى التاريخ الإسلامي وعلم الفلك.