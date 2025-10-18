تقریر مصور | مجلس علماء الشيعة في باكستان يوزع مساعدات الإغاثة على مئات العائلات المتضررة من الفيضانات

رمز الخبر: 1739833

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قدّم مجلس علماء الشيعة في باكستان، برئاسة العلامة سيد ساجد علي النقوي، مساعدات إنسانية لمئات العائلات المتضررة في المناطق النائية خلال الفيضانات الأخيرة. واستمرت هذه المساعدات الإنسانية، التي تشمل الإمدادات الأساسية والخيام، لعدة أسابيع بغض النظر عن الدين أو الطائفة، بمشاركة نشطة من مختلف الجماعات الشيعية في جهود الإغاثة.