عضو سابق في المجلس الوطني الفلسطيني في حوار مع أبنا: نزع سلاح صاحب الارض الفلسطيني، انحياز للمعتدي و تنكر صارخ لحق المعتدى عليه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في أعقاب الاتفاق بين حرکة حماس والکیان الصهیوني لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، كرر "ستيف ويتکوف" المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب: إلى الشرق الأوسط، مزاعم الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح حماس بشكل كامل في غزة ولکن رفضه مسؤولو الحرکة.

وكما قال "عبد الجبار سعيد"، عضو المكتب السياسي لحركة حماس خارج فلسطين: "إن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وحكومة تحكم القطاع، سيؤدي حتمًا إلى اضطرابات واسعة النطاق في هذا القطاع، وإحداث فراغ كبير وخطير. كما أن استمرار الکیان الصهيوني في انتهاك وقف إطلاق النار دليل واضح على أن هذا العدو لا يعترف بأي التزام بالمبادرات والاتفاقيات، ويتصرف وفقًا لأمیاله في ارتکاب جريمة الإبادة الجماعية.

فی هذا السیاق أجری الدکتور "ربحي حلوم حجازي" العضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني حوارا مع وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية. الدکتور حلوم هو عضو سابق في المجلسين الثوري لحركة فتح والوطني الفلسطيني ونائب رئيس الدائرة السياسية في م.ت.ف. وسفير سابق لفلسطين لخمسةٍ وعشرين عامٍ في الإمارات و في البرازيل و في تركيا في إندونيسيا قبل ان يستقيل من كل مواقعه عام1993م احتجاجاً ورفضاً لاتفاقية أوسلو الكارثية.

ونص هذه المقابلة یأتي فیما یلي:

-اولا کیف تقیمون اتفاقیه وقف اطلاق النار بین حماس و اسرائیل من حيث البنود والالتزامات وکیف ترون مسار تنفیذها؟ أی ضمانات توجد لتنفیذ وقف اطلاق النار و التزام اسرائیل بعدم القصف المجدد؟

الكيان الصهيوني لايمكنه خوض حرب طويلة الأمد وهو متميز بالحروب الخاطفة ولذلك وضع أهدافه وحدد طموحاته بعيدة المدى ورسم خطط عمله . ووضع لذلك جدولاً زمنياً . وهو يعتقد انه حقق بعض أهدافه في الحرب المحدودة الأخيرة ولذلك وافق على وقف (غير دائم) لإطلاق النار .

صحوة ضمير لدى أنظمة الحكم العربية القائمة في معظم دولنا العربية ، والتزامها "بميثاق الدفاع العربي المسترك" ومشاركة حقيقية لشعوبها في ادارة شؤونها الحياتية والسياسية والاقتصادية والإنسانية ومصائرها ، هو وحده الكفيل بصون حاضر ومستقبل الامة بمجموعها.

ثانیا: أعلنت هيئةالبث الإسرائيلية عن خشية بمكتب نتنياهو من تصويت الكنيست على فرض السيادة على الضفة بعد تأكيد رفض ذلك من قبل ترامب کیف تقیمون مستقبل الضفة فی ظل كل هذه التطورات؟

كان ترامب طامحاً في الفوز بحائزة نوبل للسلام قبل فوز الفنزويلية ماريا كورين ماتشادو بها ، لكن التوقعات خذلته بهذا الفوز خاصة وأنه كان قد أعلن من قبل عن رفضه لقرار الاحتلال الاسرائيلي ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني الذي كان هو نغسه يرى ان رقعة إسرائيل صغيرة للغاية(very tiny) ويطمح في توسيع رقعتها بضم الضفة اليها. ولهذا سارع الاحتلال الصهيوني مؤخراً بإعلانه ضمها بناءً على مقترح وزيريه بن غفير وساموريتش. وقد اقرت إسرائيل إنشاء مستوطنات فيها تقضي بجلب ثمانمائة الف مستوطن اليها وشرعت مؤخراً بتنفيذ ذلك .

ثالثا: کیف تقیمون ملف نزع سلاح حماس في ظل رفض مجموعات المقاومه الفلسطينية؟ کما اکدت قیاداتها بان موضوع نزع السلاح مستحیل جدا؟

كان يفترض في اي مراقب محايد ان يتسلح بالحد الادنى من الموضوعية في مثل هذا الشأن بطرح نزع سلاح ألغازي الصهيوني قبل طرح نزع سلاح صاحب الارض الفلسطيني المنزرع فيها عبر التاريخ لا ان يعكس الصورة انحيازاً للمعتدي وتنكراً صارخاً لحق المعتدى عليه. وهنا يستوجب علينا استحضار المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها المادة السابعة لميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق صاحب الارض في حماية ارضه والدفاع عنها بكافة الوسائل بما فيها السلاح ضد اي اعتداء او احتلال خارجي يستهدفها.

رابعا: کیف تقيمون مسار إقامة الدولة الفلسطينية في ظل وجود محور المقاومة و لجوء الکیان الصهيوني إلى طرح اسم "توني بلير" لإدارة غزة؟

الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في اختيار السلطات عبر الانتخاب الشعبي الحر ، ولا شرعية لاية سلطة قائمة غير منتخبة في حكم الشعب اياً كانت المسوغات

خامسا: كيف أُجبرت إسرائيل على قبول إعادة فتح معبر رفح؟

تلك هي محاولة بائسة من الاحتلال الوحشي المجرم لفك العزلة الدولية ووقف حرب الابادة الوحشية التي يمارسها بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة على السواء.