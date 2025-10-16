القمر الصناعي الإيراني للاتصالات "ناهيد 2" يجتاز جميع الاختبارات بنجاح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني ستار هاشمي انه بعد ثلاثة أشهر من وضع القمر الصناعي للاتصالات "ناهيد 2" في مداره، تم اختبار جميع مكوناته وأنظمته الفرعية بشكل كامل، واجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

وقال هاشمي في تصريح له أنه لم يكن هناك أي تدخل خارج الإطار الفني في تشغيل القمر الصناعي "هدهد"، وأن الادعاءات حول اختراقه قبل حرب الـ 12 يومًا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قائلا : تشمل عمليات الإطلاق الفضائية الإيرانية قسمين بحثي وتشغيلي، وتهدف مرحلة البحث إلى إجراء تقييمات فنية وتحديث النسخ اللاحقة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقول: من الإنجازات الواعدة الأخيرة في مجال صناعة الفضاء في البلاد نجاح قمر الاتصالات "ناهيد 2" يُعد هذا القمر أول قمر اتصالات إيراني في نطاق Q يُطلق بنجاح إلى الفضاء.

وأضاف: بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه، تم اختبار جميع المكونات والأنظمة الفرعية المتعلقة بهذا القمر الصناعي بشكل كامل، ولحسن الحظ، اجتاز جميع الاختبارات بنجاح.

وقال هاشمي: "النقطة المهمة هي أنه لأول مرة في البلاد، أُتيحت إمكانية إنشاء اتصالات تشغيلية عبر هذا القمر الصناعي، بحيث تمكنا من إرسال رسالة من إحدى المحطات الأرضية واستقبالها في محطة أخرى جنوب البلاد".

هل صحيح ما ورد عن اختراق الكيان الصهيوني لكاميرات المرور في طهران؟

وردًا على ادعاء أحد النواب باختراق كاميرات المرور وحصول الكيان الصهيوني على هذه المعلومات، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "في هذا الصدد، يجب التأكيد على أن من أهم وظائف الفضاء الإلكتروني والفضاء الافتراضي هو ضمان الشفافية في الشؤون وتسهيل الإجراءات. يلعب الفضاء الإلكتروني دورًا أساسيًا في جعل النظام الإداري والتنفيذي في البلاد شفافًا وفعالًا".

وأضاف: "لكن إلى جانب هذه الإنجازات، لا بد من اتخاذ احتياطات أمنية. وخاصةً فيما يتعلق بالأنظمة الحساسة كمعدات المرور، من الضروري ضمان أمن هذه الأنظمة بجدية مع الاستفادة من إمكانيات الفضاء الإلكتروني".

وتابع هاشمي: "في البلاد، تم تحديد أربعة محاور رئيسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني، وكل جهة، وفقًا لنطاق مهامها، مسؤولة كجهة تنسيقية عن ضمان ومراقبة أمن الجهات الفرعية ذات الصلة".

وأضاف: "بالطبع، تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لكثرة الأنظمة وتنوع الجهات الفاعلة في البلاد، هناك احتمال لوجود بعض نقاط الضعف. ومع ذلك، فقد بُذلت جهود كبيرة لتأمين هذه البنى التحتية، ويجري العمل على تحسين أمن هذه الأنظمة وتعزيزه باستمرار".

