مركز غزة لحقوق الإنسان: 36 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار أسفرت عن 7 شهداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكّد مركز غزّة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ "جيش" الاحتلال ارتكب 36 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المركز الحقوقي أنّ فريقه الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ بدء وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار إلى أنّ طائرات إسرائيلية مسيرة قصفت، صباح أمس، مجموعة فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة، ما أدّى إلى استشهاد 5 أشخاص في أثناء تفقدهم لمنازلهم، على الرغم من عدم تهديدهم لقوات الاحتلال. كما استشهد مواطن وأصيب آخر في الفخاري شرقي خان يونس، وسجلت إصابات أخرى في جباليا ورفح.

وبيّن المركز أنّ باقي الانتهاكات شملت إطلاق نار وقذائف مدفعية استهدفت فلسطينيين يُحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية، مؤكّداً أنّ جميع الاستهدافات جاءت من دون أيّ مبرر عسكري وتهدف إلى إبقاء حالة الخوف والتوجس لدى السكان.

تقييد المساعدات يشكل استمراراً فعلياً لجريمة الإبادة

وأشار مركز غزّة إلى أنّ الانتهاكات لم تقتصر على القصف، بل شملت التحكّم في حجم المساعدات الإنسانية وتقليصها، حيث دخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 شاحنة كان يفترض دخولها.

واعتبر المركز أنّ تقييد المساعدات الإنسانية يشكل استمراراً فعلياً لجريمة الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين الفلسطينيين، ويُمثّل استخدام التجويع كأداة استراتيجية لتدمير المجتمع.

كما شدّد على أنّ أيّ محاولةٍ لربط الغذاء أو الدواء باعتبارات سياسية أو أمنية تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، واعتبر أنّ صمت المجتمع الدولي يشجع "إسرائيل" على مواصلة سياسة الأرض المحروقة.

وطالب مركز غزّة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تسريع التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية ومساءلة المسؤولين عن ارتكابها.