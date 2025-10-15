"رادع".. عملية أمنية شاملة لاستهداف "المتعاونين مع الاحتلال" في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نقلا عن وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم الأربعاء عن المصدر قوله"هذه العملية تأتي في إطار سعي قوة رادع المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبها ومقاومتها".

وأكد أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة، وبعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أشادت بالحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع الاحتلال في كل أنحاء القطاع.

وأكدت الفصائل في بيان يوم الأربعاء، أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب الاحتلال.

والثلاثاء، قال مصدر أمني، إن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.وأشار إلى أن قوة "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة، وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.