وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل مسؤولة عن 95% من جرائم قتل الصحفيين في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة، وضمان السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع الميدانية بحرية واستقلالية.

وبحسب التقارير الإعلامية فقد سجلت اليمن 31 قتيلا بين الصحفيين، ولبنان 6 صحفيين وإيران 3 جراء الاعتداءا الإسرائيلية.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الثلاثاء عن ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 255 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عقب مقتل الصحفي صالح الجعفراوي الذي عمل مع عدة وسائل إعلام محلية ودولية.

وأدان المكتب في بيان رسمي ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الإعلامية حول العالم إلى إدانة جرائم إسرائيل بحق الصحفيين والإعلاميين في القطاع.

كما طالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة بالتحرك العاجل لـ توفير الحماية للصحفيين في غزة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية، مؤكدا ضرورة العمل الجاد على وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.