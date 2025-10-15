عضو مجلس الشيوخ الباكستاني: عناصر مؤيدة لإسرائيل تقود باكستان نحو حرب أهلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حذّر رئيس مجلس وحدة المسلمين الباكستاني، السيناتور راجا ناصر عباس جعفري، من أن من يدعمون النظام الإسرائيلي في السلطة يدفعون البلاد نحو حرب أهلية، مؤكدًا أن هذا الظلم لن يدوم إلى الأبد.

وأدان جعفري في بيان له بشدة قمع الحكومة وإطلاق النار المباشر واستشهاد المشاركين الأبرياء في مسيرة نصرة المسجد الأقصى.

وقال إن إطلاق النار على المواطنين العزل أمر مرفوض في أي دولة متحضرة أو ديمقراطية أو إسلامية، واصفًا إياه بأنه اعتداء مباشر على الضمير الوطني والمبادئ الدستورية للبلاد.

وأضاف السيناتور راجا ناصر أن الحكومة الحالية، في سعيها اليائس للحفاظ على السلطة غير الشرعية، استخفت بحياة الشعب وفقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية للحكم.

وأكد أن الأمة المضطهدة لم تعد تحتمل المزيد من الاختبارات أو الألاعيب السياسية، وطالب باستقالة الحكومة فورًا.

كما أكد أنه لا يمكن لأي إنسان واعٍ وشريف وحُر أن يصمت أمام هذا الظلم وهذه الوحشية.

وفي الختام، حذّر من أن من يدعمون إسرائيل في السلطة يجرّون البلاد نحو حرب أهلية، مؤكدًا أن العدالة والحق وصوت الشعب سينتصر في النهاية.

وأعرب عن ثقته بأن أعداء الأمة سينكشفون في مؤامراتهم.