مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يعقد احتجاجًا في دلهي ضد قانون تعديل الوقف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ عُقد اجتماع احتجاجي في جانتار مانتار (نيودلهي) عقب إعلان مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند (AIMPLB). وفي إطار المرحلة الثانية من حملته الاحتجاجية، أعلن المجلس عن اعتصام رمزي (dharna)، طالبًا من جميع أعضائه المشاركة فيه.

وأكد مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين أن القانون الذي أقرته الحكومة الهندية (قانون تعديل الوقف لعام ٢٠٢٥) ينتقص من الحقوق المكفولة للمسلمين بموجب الدستور الهندي، وبالتالي فهو غير مقبول لديهم.

ونظم المجلس احتجاجات واعتصامات واجتماعات عامة وندوات وحلقات نقاش وحلقات نقاش مستديرة وبرامج أخرى في جميع أنحاء البلاد ضد هذا القانون.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى، أصدر المجلس الآن خارطة الطريق للمرحلة الثانية، بدءًا باعتصام أعضاء المجلس في جانتار مانتار. افتتح الدكتور قاسم رسول إلياس، المتحدث باسم المجلس، البرنامج وشرح هدف الاعتصام.

وأعقب ذلك كلمات ألقاها عدد من الشخصيات البارزة، منهم:

طالب رحماني (البنغال الغربية)

عارف مسعود (ماديا براديش)

ابن سعود (تاميل نادو)

رفيع الدين (باربهاني، ماهاراشترا)

محمد سليمان (كارناتاكا)

أنيسور الرحمن قاسمي (بيهار)

عبيد الله عزمي (أوتار براديش)

عبد الحفيظ (رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)

فضل رحيم مجددي (الأمين العام لمجلس الإدارة)

جون دايال (المجمع المسيحي)

أسد الدين عويسي (عضو البرلمان)

محب الله نادفي (عضو البرلمان)

ضياء الدين صديقي (أمير، الوحدة الإسلامية)

محسن تقي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أختار رضوي (غوجارات)

مولانا أصغر علي الإمام المهدي (أمير جمعية أهل الحديث هند)

سيد سادات الله حسيني (أمير الجماعة الإسلامية في الهند)

خالد سيف الله رحماني (رئيس مجلس الإدارة)

أكد جميع المتحدثين في كلماتهم بوضوح أن قانون تعديل الوقف مؤامرة لحرمان المسلمين من ممتلكاتهم الوقفية. وأعلنوا بشدة أنهم سيواصلون معارضة القانون حتى إلغائه.