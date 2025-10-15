مكتبة الفاتيكان توفر مساحة مخصصة لأداء الصلاة للباحثین المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ خصصت مكتبة الفاتيكان مساحة صغيرة للباحثين المسلمين لأداء صلواتهم أثناء زياراتهم.

ووفقًا للأب جياكومو كاردينالي، نائب رئيس مكتبة الفاتيكان، فقد طلب باحثون مسلمون مساحة صغیرة للصلاة.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، أكد أن المكتبة وافقت على طلبهم، ووفرت لهم غرفة مفروشة بالسجاد لهذا الغرض.

تُعد مكتبة الفاتيكان، التي تأسست في منتصف القرن الخامس عشر، واحدة من أهم مكتبات الأبحاث في العالم.

فهي تضم مجموعة ضخمة من المخطوطات والمطبوعات والوثائق الأرشيفية والتحف الثقافية.

وأضاف الأب كاردينالي أن مقتنيات المكتبة تشمل "مصاحف قديمة جدًا" إلى جانب أعمال عبرية وإثيوبية وعربية وصينية، مما يعكس نطاقها العالمي ووصف المكتبة بأنها "مكتبة عالمية".

وفي المقابلة، أشار كاردينالي إلى المجموعات الحديثة للمكتبة: حوالي 80 ألف مخطوطة، و50 ألف مادة أرشيفية، ونحو مليوني كتاب مطبوع، ومئات الآلاف من العملات المعدنية والميداليات والنقوش والمطبوعات.