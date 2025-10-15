مشروع قانون إيراني يتابع العدوان الصهيوني الامريكي على البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: انعقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي البارحة وتم الموافقة على الإطار العام لمشروع قانون لإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد العدوان على إيران.

وفي بداية الاجتماع، قدّم رؤوف شيباني، ممثل وزير الخارجية لشؤون غرب آسيا، وشوشتري، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، تقريرًا حول التطورات في المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، إلى أعضاء اللجنة، وأجابا على استفساراتهم.

وتمت مراجعة خطة مواجهة النفوذ الأجنبي بحضور ممثلي أجهزة الاستخبارات والأمن، ووافق أعضاء اللجنة على المخطط العام لهذه الخطة بأغلبية عظمى من الأصوات. واضع هذه الخطة هو روح الله نجابت، نائب شيراز في مجلس الشورى الإسلامي.

كما نُوقشت الخطة التي تُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في العدوان الإرهابي الماضي ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبعد مناقشة هذه الخطة والنظر فيها، أقرّ أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الخطوط العريضة لها. واضع هذه الخطة هو علي خضريان، نائب طهران في المجلس.

انتهى / 232