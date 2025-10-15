غارات لطائرات باكستانية تستهدف وسط العاصمة الإفغانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال مصدر حكومي أفغاني اليوم الأربعاء إن غارة جوية باكستانية استهدفت منزلا وسط كابل .

وذكرت تقارير صحفية سماع دوي انفجارين جديدين مساء اليوم الأربعاء في وسط كابل بعد تجدد المواجهات مع باكستان المجاورة.

كما قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن صهريج نفط انفجر بالإضافة إلى محول كهربائي، مما تسبب في اندلاع حرائق بالعاصمة الأفغانية، حيث جابت سيارات الإسعاف وسط المدينة.

وأفادت الخارجية الباكستانية بالتوصل إلى تفاهم مع حركة طالبان بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن وقف إطلاق النار سيستمر 48 ساعة بدءا من مساء اليوم، مشيرة إلى أن الجانبين "سيبذلان جهودا مخلصة من خلال الحوار لإيجاد حل للنزاع".

ويأتي هذا بعد أن قال مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة إن قتلى وجرحى مدنيين سقطوا في غارة للقوات الباكستانية بمنطقة سكنية في سبين بولدك جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قال ذبيح الله مجاهد إن القوات الباكستانية قصفت منطقة سبين بولدك في ولاية قندهار جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن القصف الباكستاني أسفر عن مقتل أكثر من 12 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية جانبا من الاشتباكات والقصف في ولاية قندهار والجرحى والأضرار التي نجمت عن الاشتباكات والقصف على الجانب الأفغاني.

وقد تبادلت باكستان وأفغانستان الاتهامات مجددا بشأن شن هجمات حدودية دامية تجددت بينهما اليوم الأربعاء، وأفاد مسؤولون من الجانبين بمقتل عشرات الجنود والمدنيين في جولة أخرى من المعارك دخلت أسبوعها الثاني.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له "لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى هجمات جبانة على 4 مواقع في منطقة سبين بولداك الحدودية في بلوشستان".

وعلى الجانب الأفغاني، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر حكومية قولها إنه تم إخلاء المنازل القريبة من الحدود مع باكستان، إضافة إلى سحب المركبات الكبيرة من المعابر والأسواق التجارية حرصا على سلامة المدنيين.



