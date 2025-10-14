قوة "رادع" تنفذ حملة أمنية واسعة في غزة وتعتقل عشرات المطلوبين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضح المصدر أن القوة واصلت التحقيق وملاحقة المتورطين، وتمكنت من السيطرة على مواقع ميليشيا مسلحة في مدينة غزة، إضافة إلى تنفيذ عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين ومهاجمة مدنيين.

وأشار إلى أن الجهات المختصة منحت المطلوبين مهلة لتسليم أنفسهم، إلا أن بعضهم رفض، ما استدعى التعامل معهم ضمن قواعد الاشتباك حفاظًا على الأمن العام والنظام الداخلي في القطاع.

هذا وأعلنت منصة "رادع" التابعة لحركة "حماس" في وقت سابق بدء تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في قطاع غزة تستهدف ملاحقة عناصر المليشيات المسلحة والمتهمين بالتعاون مع إسرائيل خلال الحرب على القطاع.

وقوة "رادع" هي ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.

وتنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يشتبه بتعاونهم مع الجيش الإسرائيلي.