العتبة العلوية المقدسة تطلق دورات قرآنية في 14 محافظة عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلن مركز دار القرآن الكريم التابع للعتبة العلوية المقدسة عن انطلاق دورات قرآنية في أربع عشرة محافظة عراقية.

ووفقًا لموقع العتبة العلوية المقدسة، بدأ المركز بإقامة دورات قرآنية في محافظات نينوى، وكركوك، والبصرة، وديالى، وذي قار، وصلاح الدين، وبغداد، وواسط، والديوانية، والمثنى، وغيرها.

ويشارك في هذه الدورات نخبة من علماء الحوزة العلمية والخبراء في علوم القرآن الكريم لتقديم رؤى وتعاليم قرآنية.

وأكد علاء محسن، رئيس المركز، أن الهدف من هذا البرنامج هو نشر الثقافة والوعي القرآني، وتعزيز التواصل مع المؤسسات القرآنية في مختلف مناطق العراق.

وأضاف أن هذه الدورات تعزز التأمل في القرآن الكريم، وتبحث في أثره على النمو الفردي والاجتماعي، كما ستُناقش دور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم القرآنية الأصيلة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود العتبة الرضوية المقدسة لنشر الوعي الديني والثقافة القرآنية، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، من خلال برامج ميدانية متنوعة في محافظات العراق.

شهدت الأنشطة القرآنية تطورًا ملحوظًا في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣. شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في البرامج القرآنية، مثل المسابقات وحلقات التلاوة والبرامج التعليمية، التي تُقام في البلاد.