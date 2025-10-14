زعيم روحي هندوسي يصف الإسلام بأنه دين الوئام والنبي(ص) رسول السلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نظمت قناة SNN مؤتمرًا عبر الإنترنت للحوار بين الأديان بعنوان "عظمة المصطفى (ص)"، شارك فيه علماء ومثقفون من مختلف الأديان أشادوا برسالة الرسول الكريم (ص) العالمية في الرحمة والسلام والإنسانية، وأكدوا على أهمية تعزيز المحبة والتسامح والاحترام المتبادل في عصرنا هذا.

وفي كلمته خلال المؤتمر، وصف الزعيم الروحي الهندوسي الشهير من نيبال، شري سوامي فيشواساناند، الإسلام بأنه دين السلام، وأن نبي الإسلام رسول السلام.

وأعرب عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الهند، وتزايد الفظائع ضد المسلمين، وقمع الدولة، وقال: "أدعو جميع الهنود في نيبال إلى السلام. أشعر بحزن عميق إزاء سوء معاملة المسلمين اليوم. لطالما دعا الإسلام إلى السلام والوئام، ونبي الإسلام رسول سلام".