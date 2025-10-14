خادم عتبة السيدة معصومة (س) يحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حصد روح الله رستمي، خادم عتبة السيدة فاطمة المعصومة (س) في قم المقدسة، الميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2025، التي أقيمت في مصر.

في فئة وزن 88 كجم، رفع رستمي 243 كجم ليحتل المركز الثاني في هذا الحدث الدولي المرموق.

يُعد رستمي، الذي يشغل أيضًا منصب الوصي الفخري على وحدة أمن الحرم الشريف، من بين أكثر الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة حصولًا على الأوسمة في إيران.

وقد سبق له أن فاز بالميدالية الذهبية في نفس الفئة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

يُبرز إنجازه الأخير مرة أخرى النجاح المستمر لإيران في مجال رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة على الساحة العالمية.