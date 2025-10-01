الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها الإنسانية في غزة على خلفية خطة ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "يجب أن نرى ما إذا كان سيوافق الطرفان على الاتفاق، لكننا نبدأ بالتخطيط وسنكون على اتصال بكلا الطرفين... وكذلك بالولايات المتحدة والآخرين".

ورحبت الأمم المتحدة بخطة الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أهمية تمسك جميع الأطراف بتنفيذها.

ويأتي ذلك بعد إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يوم الاثنين، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع تدريجيا مع إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع بمشاركة دولية.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب تتضمن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير المرتبطة بطرفي النزاع.