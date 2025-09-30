جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين و3 جنوده بجروح خطيرة في معارك غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، منهم ضابطان، في معركة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "أصيب ضابطان وثلاثة مقاتلي مدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان، بجروح خطِرة في وقت سابق من اليوم (الاثنين) خلال معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم، في حين لم يذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

لكن موقع تايمز أوف إسرائيل، قال إن العسكريين الخمسة "أصيبوا في مواجهة من مدى قصير بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر المقاومة اقتحموا موقع دبابات وألصقوا عبوتين ناسفتين على دبابة وأطلقوا النار على الجنود".

وأردف: "وفقا لتحقيق للجيش الإسرائيلي، شارك في الحادث 5 مسلحين، قُتل اثنان منهم، أحدهما بقذيفة دبابة والآخر في إطلاق نار وجها لوجه، بينما انسحب الثلاثة الآخرون"، بحسب الموقع.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق أمس، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء وحي النصر بمدينة غزة.

وأضاف أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مواقع الاشتباكات للتغطية على محاولات إنقاذ جنود جرحى.

