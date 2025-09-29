في ذكرى وفاته.. قصة عرض أمريكي بشأن فلسطين رفضه جمال عبد الناصر بعد نكسة 1967

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضح نجل جمال عبد الناصر، في تصريحات تلفزيونية بقناة "MBC مصر" الأحد، أن تنحي والده بعد هزيمة يونيو 1967 كانت حقيقية ولم تكن "تمثيلية" كما وصفها البعض لشعوره بالمسؤولية عما حدث كرئيس للجمهورية، لكنه عاد "بإرادة شعبية" بعد خروج الجماهير إلى الشارع تطالبه بالعودة؛ واستجاب لهذا النداء سعيا لإزالة آثار العدوان.

وأشار إلى تلقي الزعيم الراحل عدة عروض بداية من أغسطس 1967 وحتى عام 1969 تتضمن استعدادهم لإعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر، مقابل تخليه عن القضية الفلسطينية، لكنه رفض كل هذه العروض.

وأوضح أن عبد الناصر، كسر وقف إطلاق النار بعد ذلك رافضا "وقف إطلاق النار إلى ما لا نهاية" سعيا لاستعادة الأرض و"إزالة آثار العدوان".

واعتبر أن أحد أهم أسباب العدوان على مصر هو النهضة التي حدثت في مصر منذ عام 1952 وحتى 1967، مضيفا أن الأخطاء واردة وأن "أي شخص يعمل لا بد أن يخطئ والوحيد الذي لا يخطئ هو من لا يعمل"، وفق تعبيره.

ويوافق يوم 28 سبتمبر ذكرى وفاة الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في عام 1970، وأحيت مصر الذكرى السنوية لرحيل الزعيم، بمشاركة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.