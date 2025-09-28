نائبة متطرفة في الكنيست الإسرائيلي تهاجم ترامب و"العدو الإسلامي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت تالي غوتليب: "مع كل الاحترام للرئيس ترامب واقتراحه الذي لا أمل منه لإنهاء الحرب، ليس لدي أدنى ثقة في حماس والعدو الإسلامي بفصائله الجهادية الفرعية. ولفهم العدو حماس، يجب أن ندرك أنه ذراع لجماعة الإخوان المسلمين الذين يرون في الإسلام الحل لكل شيء"، وفق وصفها.

وتابعت قائلة: "واضح كضوء الشمس أن حماس والجهاد الإسلامي، الذي يحتجز رهائننا أيضا، لن يوافقا على إعادة جميع رهائننا في غضون 48 ساعة. والأكثر وضوحا هو أن حماس لن توافق على نزع سلاحها، بل ستقوم ببساطة بإخفائه في الأنفاق إلى جانب مخارطها ونظام إنتاج الأسلحة الخاص بها الموجود في أنفاق غزة. وستبقى حماس في غزة وتنمو إلى أبعاد عملاقة وهي تريد إثبات قوتها في مواجهة 'العدو الصهيوني' مرارا وتكرارا".

وأخيرا، اختتمت غوتليب منشورها وتطرقت إلى قضية الضم قائلة: "أما بخصوص الضمان الأمريكي بعدم ضم يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فاسمحوا لي أن أشعر بالرعب. إلقد أصبح الأمر كأنه يستحق القتل والخطف والاغتصاب والتنكيل باليهود واليهوديات.. لا يجوز بأي حال من الأحوال الموافقة على هذا المطلب الخطير.. يجب ألا نوافق بأي حال من الأحوال على هذا المطلب الشرس. ولو كنت وزيرة في الحكومة، لأعلنت غدا ضم يهودا والسامرة. لماذا؟ لأن هذا حقنا وواجبنا في آن واحد. لقد أحسن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) الوصف في خطابه الاستثنائي في الأمم المتحدة عن وحشية العدو المسلم الراديكالي الذي يسعى للقضاء على إسرائيل وعلى شعب إسرائيل، ومن ثم القضاء على كل من لا يصبح مسلماً، تماماً كما في فترة الفتوحات الإسلامية في الماضي. فليكن الله في عوننا".

בכל הכבוד לנשיא טראמפ ולהצעה חסרת הסיכוי שלו לסיום המלחמה, יש לי אפס מאופס אמון בחמאס ובאוייב האיסלאמי על תתי הקבוצות הג׳יהאדיסטיות שלו. כדי להבין את האוייב החמאסי חייבים להכיר שהוא זרוע של האחים המוסלמים שרואים באיסלאם את הפתרון לכל ולהכל.

שקוף כאור השמש שחמאס והג׳יהאד האיסלאמי…

— טלי גוטליב (@TallyGotliv) September 27, 2025

التصريحات التي أشارت إليها غوتليب، أطلقها رئيس الولايات المتحدة مؤخرا. فقد طرح الصحفيون على ترامب مجموعة متنوعة من الأسئلة وكان حازما للغاية في تصريحاته. وفي رده على سؤال من احد المراسلين بشأن صحة التقارير التي تفيد بأنه وعد قادة العالم هذا الأسبوع بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، قال: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا لن يحدث. يكفي، لقد حان الوقت للتوقف. الآن".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أنه تحدث مع نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "أجريت محادثات جيدة جدا اليوم بشأن غزة، بما في ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو". ومن المحتمل أن يكون ترامب ونتنياهو قد تحدثا عبر الهاتف خلال اجتماع نتنياهو مع ويتكوف بعد هبوطه في نيويورك.