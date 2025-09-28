اعتقال عشرات الأشخاص خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في برلين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاء في بيان الشرطة: "انتقلت المظاهرة من نافورة نبتون إلى عمود النصر، بمشاركة حوالي 50 ألف شخص".

وأضاف: "أُلقي القبض على 34 شخصا، وفي الوقت نفسه، نُظمت مسيرة في حي كرويتسبيرغ، وخلال المسيرة أُلقي القبض على 38 شخصا، وأصيب 7 من ضباط الشرطة".

ووفقا لبيانها، شارك حوالي 1800 ضابط شرطة لتوفير الأمن.

وردد المتظاهرون عبر مكبرات الصوت هتافات مثل "حرروا فلسطين"، و"عاش التضامن الدولي"، بينما رُفعت لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "غزة – أوقفوا المجزرة"، و"لن يتكرر ذلك أبدا (عبارة غالبا ما تستخدم في ألمانيا للتأكيد على عدم تكرار جرائم النازية بحق اليهود) بالنسبة للجميع"، و"الحرية لفلسطين".

ويتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية رفضا قاطعا.