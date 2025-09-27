وزير الخارجية يرفض تهديدات نتنياهو للأراضي العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الأراضي العراقية "غير مقبولة مطلقاً".

وأوضح حسين في تصريح صحفي أن "انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية سيكتمل في عام 2026".

وفي ذات السياق هدد رئيس وزراء الاحتلال الصهیونی بنيامين نتنياهو مجرم حرب، الفصائل المقاومة الاسلامية في العراق.

وقال نتنياهو في خطابه باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط انسحاب الوفود الدبلوماسية الدولية من القاعة مع بدء كلمته: "سنقضي على (الفصائل المقاومة الاسلامية) في العراق".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه، مشيراً إلى أن تل أبيب لن تسمح بالعمل على إقامة دولة فلسطينية" على حد قوله.

وهاجم نتنياهو قادة فرنسا وبريطانيا وأستراليا وغيرهم الذين اعترفوا بدولة فلسطينية دون شروط، معتبراً أن "الرسالة التي بعث بها القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع هي تشجيع قتل اليهود" على زعمه.

ورفض نتنياهو بشكل قاطع إعطاء الفلسطينيين دولة على بعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر، واصفاً ذلك بـ"ضرب من الجنون لن نقبله أبداً".

