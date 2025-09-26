مسيرة يمنية تكشف عن "عيوب مرعبة" في دولة الاحتلال الصهيونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن استهداف الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون قرب فندق في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل كشف عن "عيوب مرعبة".

ورأت الصحيفة في تقريرها، أنه بعد أسبوع من الهجوم على مدخل فندق "جايكوب" في إيلات، وفي ظل سقوط سلسلة من الطائرات المسيرة في المدينة الجنوبية، فإن الانفجار الذي وقع أمس أول (الأربعاء) بالقرب من مركز "مول هيم" التجاري يوضح مدى تحوّل إيلات إلى جبهة تعرض لهجمات، حيث أسفر الحادث عن إصابة 50 شخصا على الأقل اثنان منهم حالتهم خطيرة.

وتم إجلاء اثنين منهم وهما في حالة خطيرة بواسطة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وواحد في حالة متوسطة، بينما عولج الباقون المصابون بجروح طفيفة في مستشفى يوسفتال في المدينة.

وأوضح التقرير أنه منذ اندلاع حرب غزة، تم إطلاق حوالي 300 طائرة مسيرة باتجاه إيلات، ونجحت عشرة منها في اختراق منظومة الدفاع والتحطم في مناطق حساسة.

وقال رئيس البلدية إيلي لانكري: "في مطار رامون، انتهى الأمر بمعجزة، دون إصابات. هذه المرة، فقد تم سماع الإنذار في الوقت المناسب وتمكن الناس من الوصول إلى المناطق المحمية، لكن الاعتراض لم ينجح. لقد طلبت تحقيقا بشأن الحادثين الأولين. وفقا لقائد الفرقة 80، كان الأمر خطأ بشريا وليس عطلا فنيا أو مشكلة في أنظمة الدفاع".

