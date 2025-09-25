50 مصابا جراء هجوم مسيّرة يمنية على إيلات جنوبي فلسطين المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 50 شخصا أصيبوا -أمس الأربعاء- بجروح متفاوتة جراء سقوط طائرة مسيّرة في مدينة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، 3 منهم حالتهم خطيرة .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيّرة سقطت في منطقة سياحية، وأن مروحيات قد أُرسلت لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في وسط فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حاول اعتراض المسيرة التي أطلقت من اليمن باتجاه إيلات، قبل سقوطها، وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخين لاعتراض المسيرة في إيلات، لكن محاولات الاعتراض فشلت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالجيش قولها إن التحقيقات أظهرت أن المسيرة حلقت على علو منخفض، ولم يتم رصدها قبل الاقتراب من شواطئ إيلات.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المدينة قبل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل محاولات الاعتراض.

تحقيق إسرائيلي

وأكدت من جانبها القوات المسلحة اليمنية أن العملية نُفذت بمسيرتين واستهدفت مواقع إسرائيلية في أم الرشراش وبئر السبع.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العملية، وهي الثانية خلال 24 ساعة، حققت هدفها، وإن منظومات الاعتراض الإسرائيلية فشلت في التصدي لها.

وفي وقت لاحق من مساء -أمس الأربعاء- كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث عن نتائج تحقيق أولي أجراه سلاح الجو بشأن أسباب فشله في اعتراض المسيرة.

وبحسب نتائج التحقيق، فإنه "خلافا لمعظم الحالات، لم تُرصد الطائرة المسيرة هذه المرة في مرحلة مبكرة، أثناء توجهها إلى الأراضي الإسرائيلية (عادة تكتشف أنظمة الرصد المسيرات قبل وصولها بوقت طويل)، هذه المرة، لم تُكتشف الطائرة المسيرة إلا في مرحلة متأخرة نسبيا، قبيل وصولها إلى منطقة إيلات".

وكشفت النتائج أن المسيرة انطلقت بعد ظهر اليوم من اليمن إلى إيلات، وقطعت مسافة 1800 كيلومتر وكانت هناك محاولتان لاعتراضها باستخدام منظومة القبة الحديدية و"فشلتا"، وفي مرحلة معينة فُقدت الطائرة من أنظمة التتبع، وأصابت مباشرة منطقة الفنادق.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على دولة الاحتلال الصهيوني في فسلطين المحتلة وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بدولة الاحتلال، في إطار إسنادها للفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا على الأقل و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

