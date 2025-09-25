العتبة الحسينية تمكل الاستعدادات لإقامة فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكمل قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة، كافة استعداداته لإقامة فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل، الذي ستنطلق فعالياته في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم 23 أيلول/ سبتمبر 2025 وتستمر حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في منطقة ما بين الحرمين الشريفين.

وقال رئيس القسم رعاية وتنمية الأستاذ منتظر النصراوي إن "قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة، اكمل كافة استعداداته لإقامة فعاليات معرض كربلاء الدولي السابع لكتاب الطفل"، مبينا أن "المعرض ستنطلق فعالياته في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم 23 أيلول/ سبتمبر 2025 وتستمر حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في منطقة ما بين الحرمين الشريفين".

وأوضح أن "هذا الكرنفال القرائي السنوي يتميز بتنوع فعالياته بين دور نشر محلية وعربية، مع أجنحة تفاعلية تتضمن ألعابا فكرية، ورسم وتلوين، لتمنح الأطفال تجربة ممتعة وتعليمية في آن واحد".

وأضاف أن "المعرض يشهد مشاركة أكثر من (47) دار نشر من عشر دول مختلفة، تشمل (العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، ولبنان، والمغرب، والكويت، والبحرين، والسعودية، وإيران)".

وتابع أن "المعرض يشمل على فعاليات غنية ومتنوعة، منها، ملتقى (قلم) العربي الأول لأدب الطفل، الذي يجمع كتابا ورسامين من العراق والعالم العربي، لمناقشة أحدث الاتجاهات في أدب الطفولة، وورش فنية وتعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية والفكرية، وجلسات حوارية حول تعليم الطفل وتنمية قدراته، ومسابقات وجوائز يومية لتشجيع مشاركة الأطفال، وركن الحكواتي لسرد القصص بطريقة تفاعلية وجاذبة، فضلا عن مساحة فنية للرسوم والتلوين، لتشجيع التعبير الفني الحر لدى الأطفال".

وأكد أن "فعاليات المعرض تسلط الضوء على دور أدب الطفل في تنمية الوعي العاطفي والمهارات الانفعالية لدى الصغار، حيث سيقدم المختصون محاضرات وورشا تطبيقية، على غرار محاضرة التربوية اليسار الأسعد حول فعالية أدب الطفل في تطوير القدرات العاطفية والانفعالية للأطفال".

ويأتي المعرض في إطار جهود العتبة الحسينية المقدسة لتعزيز ثقافة الطفل، ودعم القراءة، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية غنية للأطفال والعوائل، حيث اصبح منصة سنوية تجمع بين الإبداع والمعرفة على مستوى محلي وعربي.

