عرض أعمال مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة في معرض بغداد الدولي للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عرض مجمع البحوث الإسلامیة في العتبة الرضویة المقدسة مئة وعشرين عنواناً من مؤلفاته في معرض بغداد الدولي للكتاب .

انطلقت فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة ناشرين محليين وأجانب؛ ويستضيف هذا الحدث الثقافي، الذي يُعدّ من أكبر التجمعات الأدبية في المنطقة، مئات الناشرين من الدول العربية والإقليمية والدولية هذا العام.

إلى جانب عرض آلاف عناوين الكتب في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والعلوم الإنسانية والدين والتاريخ والفن، يتضمن معرض بغداد برامج جانبية مختلفة مثل جلسات النقد، وإزاحة الستار عن الکتب الجدیدة، وورش العمل التعليمية والحوارات الثقافية بين المؤلفين والجمهور.

وأعلن المنظمون أن الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو تعزيز العلاقات الثقافية العراقية مع العالم، ودعم صناعة النشر المحلية، وخلق مساحة للحوار وتبادل الأفكار بين الكتّاب والمثقفين.

الحضور المژثر للشباب والطلاب والعائلات في الأيام الأولى یبین المكانة الخاصة للكتاب والقراءة في المجتمع العراقي؛ كما اعتبر الناشرون الأجانب المشاركون، هذا المعرض فرصة للتعرف على الجمهور العراقي بشكل أفضل وتوسيع آفاق التعاون الثقافي.

شارک مجمع البحوث الإسلامیة في العتبة الرضویة المقدسة، كما في السنوات السابقة، بمئة وعشرين عنوانًا في هذا المعرض في قالب تبادلاته العلمية وتعاونه على المستوى الدولي.

نشر مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضویة المقدسة 286 عنوانًا في 575 مجلدًا باللغة العربية، منها 143 كتابًا مُؤلفا، و98 كتابًا مُنقحًا، و45 كتابًا مُترجمًا؛ كما أُعيد نشر 113 كتابًا من هذه الكتب. تغطي هذه الأعمال مواضيع متنوعة في مجال الثقافة والمعرفة الإسلامية، بما في ذلك الدراسات القرآنية، والحديثية، والفقهية والأصولية، وعلم الكلام والفلسفة، وسیرة المعصومين (ع) والزیارة.

في الدورة السادسة والعشرين من معرض بغداد الدولي للكتاب، بالإضافة إلى الناشرين الإيرانيين، شارک نحو 310 ناشرا من العراق، والبوسنة، ومصر، وإنجلترا، ولبنان، وسوريا، وقبرص، وتونس، وكندا، والمغرب، والإمارات، وقطر، والأردن، وتركيا، والجزائر، والكويت، وعمان، وموريتانيا، والسعودية، وفلسطين أعمالهم في مواضيع متنوعة. يستمر معرض بغداد الدولي للكتاب لمدة عشرة أيام من 10 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2025، ومن المتوقع أن يستقبل آلاف الزوار من جميع أنحاء العراق ودول أخرى

