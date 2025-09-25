إصابة 20 صهيونيا بينهم حالات خطيرة باستهداف مُسيرة يمنية 'إيلات'

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن اسعاف الاحتلال "نجمة داود الحمراء" إصابة 20 صهيونيا إثر سقوط طائرة مسيرة يمنية في منطقة سياحية في إيلات "أم الرشراش" جنوبي الكيان المحتل لفلسطين.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" في بيان: ان "عدد المصابين في إيلات ارتفع إلى 20 مصابا، بينهم رجلان في الستينيات من العمر في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و17 بإصابات طفيفة بشظايا وكدمات في الأطراف" فيما هلك شخص واحد على الاقل.

وأشارت إلى أن المصاب بحالة خطيرة يعاني من بتر جزئي في الأطراف العلوية، والمصاب بحالة متوسطة أصيب بشظاية في الصدر، كما لفتت وسائل إعلام عبرية إلى هلاك شخص واحد على الأقل.

وأعلن جيش الإحتلال أنه يحقق في أسباب فشل الاعتراض عبر ما أسماها بمنظومة "القبة الحديدية"، حيث أُطلقت صواريخ اعتراض نحو الطائرة المسيرة التي حلقت على ارتفاع منخفض جدا فوق المدينة.

وأضافت مصادر عسكرية أن هذا التكتيك بات سمة متكررة في هجمات "أنصار الله" الأخيرة، إذ تحلق المسيرات على علوّ منخفض شبيه بالصواريخ المجنحة، ما يؤخر رصدها ويجعل إسقاطها أكثر صعوبة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيق الأولي أظهر أن صاروخين على الأقل من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة التي سقطت في إيلات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عمليات إجلاء بالطيران المروحي ستجري لعدد من المصابين إلى المستشفيات في وسط الكيان المحتل بسبب اكتظاظ المصابين في مستشفى إيلات.

ويأتي الهجوم الجديد بعد أقل من أسبوع على انفجار هز أحد الفنادق في مدينة إيلات، بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله من اليمن.

