محلل سياسي: الإصلاح المؤسسي شرط أساسي لتحويل الاعتراف الدولي بفلسطين إلى واقع عملي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أشار عطا الله وهو محلل سياسي من قطاع غزة في حديث مع وكالة "نوفوستي"، إلى أن السلطات الفلسطينية بحاجة إلى خطوات إصلاحية داخلية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود على المستوى الدولي لإلزام إسرائيل بالالتزام بشروط التسوية السلمية، مشددًا على أن الاعتراف الغربي لن يتحول إلى واقع عملي إلا من خلال هذه الإجراءات.

ولفت إلى أن اعتراف الدول الغربية بفلسطين جاء نتيجة قناعة واضحة بأن إسرائيل تسعى إلى تقويض مبدأ حل الدولتين من خلال انتهاج سياسة التوسع.

وأردف: "على السلطات الفلسطينية أن تركز جهودها أيضا على المستوى الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بشروط التسوية السلمية، وفقط بهذه الطريقة يمكن أن تنتقل اعترافات الدول الغربية إلى حيّز التنفيذ العملي".

ويأتي تصريح عطا الله بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 21 سبتمبر اعتراف لندن بدولة فلسطين، تلاه اعتراف حكومات أستراليا وكندا والبرتغال، ثم فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وأثارت هذه الخطوات رفضا واستنكارا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعهّد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستبعاد حركة حماس من إدارة قطاع غزة في إطار الإدارة الانتقالية.

يذكر أن فلسطين معترف بها سابقا من قبل 147 دولة، بما فيها روسيا، بينما منعت الولايات المتحدة في 2024 العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وتشير روسيا إلى أن التسوية العادلة ممكنة فقط وفق صيغة مجلس الأمن التي تنص على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.