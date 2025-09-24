حماس ترفض تسليم سلاحها وتعتبره استحقاقا وطنيا تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جددت حماس التأكيد على أنهم في الحركة وكافة قوى المقاومة يشكلون تيارا وطنيا للتحرير والعودة.

وشددت في بيانها على أن سلاح المقاومة استحقاق وطني تكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية بدعوة البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك، إلى تحويل المواقف الدولية إلى أفعال ملموسة تلزم الاحتلال الصهيوني بوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان ومخططات الضم ومصادرة الأراضي.

كما رحبت بكل المواقف الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

وثمنت أيضا الدعوات إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة كافة.