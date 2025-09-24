مصر تحتج على أبراج إسرائيلية تشكل تهديدا للأمن القومي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أضافت القناة13نقلا عن مصدر أن هناك معارضة مصرية لقيام الجانب الإسرائيلي بوضع أبراج اتصالات مزودة بكاميرات مراقبة على ارتفاع عالٍ على محور فيلادلفيا، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المثلث قرب الحدود المصرية، مما يشكّل خطرًا على الأمن القومي المصري.

ونوهت القناة إلى أن ذلك جاء خلال زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى من مسؤولي الأمن إلى مصر ناقش الترتيبات الأمنية على الحدود بين القاهرة وتل أبيب مع مسؤولين مصريين بجانب العديد من "القضايا الأمنية الحساسة".

وأوضحت القناة العبرية أن الزيارة جاءت قبل توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل ضغوط دولية لإنهاء الحرب، مع تردد أنباء عن تدهور حاد في العلاقات بين البلدين.

ووفق القناة العبرية فقد زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى مصر الليلة الماضية لمناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ومصر وغزة .

ووفقا للتقرير العبري، فقد ضم الوفد ضباطا من المخابرات الإسرائيلية ومسؤولين أمنيين، والتقى بمسؤولين مصريين كبار تناولوا الوضع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل.

وأوضح التقرير العبري أنه بينما تتصاعد الحرب في غزة وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، فإن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبارا، التقوا مسؤولين أمنيين مصريين بناء على طلب إسرائيلي وتنسيق أمريكي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الاجتماع استمر قرابة 4 ساعات، ناقش خلاله الطرفان الوضع في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر وغزة.

وأفاد أحد المصادر المطلعة على التفاصيل بأنه تمت مناقشة جميع القضايا في الاجتماع، وأن مصر كان لديها العديد من التعليقات التي لم يتعامل معها الجانب الإسرائيلي بجدية تامة.