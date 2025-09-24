صحة غزة: 38 قتيلا و190 إصابة خلال 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاء في تقرير الوزارة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 38 قتيلا و190 إصابة جديدة.

فيما بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 12,823 قتيلا و 54,944 إصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة و15 إصابة من ضحايا المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية،

ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,526 قتيلا وأكثر من 18,511 إصابة.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي السياق أفاد مراسلنا بمقتل 23 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، توزعوا على النحو التالي: