رئيس الوزراء المصري يحذر: أمن إسرائيل لن يتحقق بالقوة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مدبولي، مخاطبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستستضيف مصر، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، بهدف حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار".

ووصف مدبولي الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وشدد على أن مصر تعمل على ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعم جهود إعادة الإعمار، معلنا رفض بلاده بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأكد رئيس الوزراء أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، مضيفًا: لا استقرار في المنطقة دون حل يلبي الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حذّر مدبولي من أن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع، ودان العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وشعبها واستهداف الشخصيات الفلسطينية في الخارج في إشارة إلى القصف الخطير الذي استهدف الدوحة مؤخرا.