الدفاع المدني في غزة: لتحرّك دولي جاد ووقف المأساة في القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد الدفاع المدني في غزة، أن عمليات الترحيل والنقل القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع تُعدّ من المحظورات وفق اتفاقية جنيف، وترتقي إلى مستوى "جريمة الحرب".

كما شدد بيان الدفاع المدني على أن القانون الدولي الإنساني يمنع استهداف المدنيين أو تدمير مقوّمات حياتهم الأساسية، ويلزم الأطراف كافة بضمان ظروف مناسبة للنازحين في مخيمات اللجوء.

كذلك، أوضح البيان أن مئات العائلات نزحت منذ أيام من شمال القطاع إلى جنوبه، وهي تفترش الأرض لعدم قدرتها على تأمين مأوى مؤقت، ما يفاقم المأساة الإنسانية ويعرّض حياة الآلاف لخطر الموت.

وحمّل الدفاع المدني، الاحتلال، المسؤولية المباشرة عن الظروف الكارثية التي يواجهها النازحون، داعياً المجتمع الدولي والعربي والإسلامي إلى التحرّك الجاد لوقف المأساة فوراً والضغط من أجل وقف الحرب في غزة.