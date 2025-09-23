مطالب في إسرائيل باستدعاء ممثلي الأجهزة الأمنية.. خطر قادم من مصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تهدف الجلسة لوضع خطة شاملة للتعامل مع ظاهرة تهريب الأسلحة المتفاقمة عبر الطائرات المسيرة القادمة من الحدود المصرية.

وجاء هذا الطلب بعد أن نشر الصحفي إلحنان غرونر، في موقع "الصوت اليهودي" (Hakol Hayehudi)، رسالة أرسلها إليه مستوطن من مشروع "نيتسانا" الاستيطاني على الحدود الجنوبية، وصف فيها كيف تمر عشرات الطائرات المسيرة المحملة بالأسلحة فوق المنطقة ليلًا ونهارًا. وأوضح المزارع أن 25 طائرة مسيرة على الأقل حلّقت فوق أراضيه يوم السبت الماضي وحده، فيما أفاد مقاتلون من قطاعات مختلفة على الحدود بأن عشرات الطائرات تعبر يوميًا، في مشهد بات مألوفًا لكنه مقلق.

وأثارت هذه المنشورات ضجة إعلامية واسعة داخل إسرائيل، خاصة بعد تغطيتها الموسعة في وسائل الإعلام المحلية، ما دفع سوكوت إلى التحرك. وأشار النائب إلى أنه، بناءً على جولة ميدانية أجراها في المنطقة أواخر الأسبوع الماضي، ومعلومات تلقاها من مسؤولين أمنيين، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا حادًا في وتيرة التهريب، ليشمل مئات الطائرات المسيرة وكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات القتالية.

وكتب سوكوت في رسالته: "هذه الظاهرة تُشكّل خطرًا أمنيًا جسيمًا على دولة إسرائيل ومواطنيها"، مضيفًا أن المعلومات الميدانية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لم تضع حتى الآن ردًا منهجيًا وفعالًا للتعامل مع هذا التصعيد. وطالب بدعوة جميع الجهات المعنية — بما في ذلك الشاباك والموساد والجيش والشرطة — إلى طاولة واحدة، لرسم صورة شاملة للوضع، وبحث سبل الحد من هذا التهريب الذي بات يُهدد الأمن القومي.

وقال سوكوت: "هذه ظاهرة تُشكّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل. إذا كنا معتادين حتى الآن على التهريب عبر الأنفاق تحت الأرض، فإن الأنفاق اليوم تحلق فوق أسوارنا، في سمائنا. إنها ظاهرة خطيرة تُغيّر موازين القوى من الداخل — فالعدو يُسلّح نفسه بحرية بآلاف الأسلحة التي ستُوجّه ضدنا، وكل هذا يحدث من داخل أراضينا. يجب أن نُعلن حربًا وطنية شاملة على هذه الظاهرة، ونضع خطة موحدة للقضاء عليها".

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس المجلس الإقليمي لـ"رامات النقب"، عيران دورون، رسالة عاجلة وشديدة اللهجة اليوم الاثنين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تسلل الطائرات المسيرة من الحدود المصرية. وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في تحليق هذه الطائرات فوق بلدات جنوبية مثل خمين، وقادش برنياع، وبئر ميلكا، ونيتسانا.

وقال دورون في رسالته: "يجب ألا نُطبّع وجود هذه الطائرات المسيرة. لقد أدى تطبيع صواريخ القسام مع الحصار في السابق إلى كارثة 7 أكتوبر. لا يمكن أن نسمح بتكرار هذا الخطأ". وأضاف: "أتوقع من الحكومة اتخاذ إجراءات على مستويات متعددة — خاصة على المستوى العسكري — لمنع تسلل الطائرات، وتضييق الخناق على من يستقبلونها داخل إسرائيل، وتعزيز الاستيطان في المناطق الحدودية كخط دفاع إضافي".

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد مقلق في وتيرة تهريب الأسلحة عبر الحدود الجنوبية، حيث أبلغ سكان مستوطنات قريبة من مصر السلطات الأمنية عن عبور عشرات الطائرات العملاقة المسيرة يوميًا، في ظاهرة لم تعد محدودة بل باتت منظمة وممنهجة، وتثير مخاوف جدية من تداعياتها المستقبلية على الأمن الداخلي والخارجي لإسرائيل.