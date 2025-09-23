بلدية غزة: التهديد باجتياح كامل المدينة يفاقم الكارثة الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ندّدت بلدية مدينة غزة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بتهديد الاحتلال كامل المدينة، ونبّهت إلى مخاطر هذا الأمر على حياة آلاف المدنيين.

وقالت البلدية إنّ "تهديد الاحتلال باجتياح كامل مدينة غزة يفاقم الكارثة الإنسانية، ويهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين".

كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتوفير الدعم لضمان تقديم الخدمات الأساسية.

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شن التوغل البري في مدينة غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ووجّه "الجيش" الإسرائيلي تهديدات عديدة بالإخلاء لمختلف مناطق مدينة غزة، والشمال، مكثّفاً قصفه على الأحياء لدفع السكان إلى النزوح القسري نحو جنوب القطاع.

في المقابل، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي، مرات عديدة، أنّ أكثر من مليون فلسطيني لا يزالون يرفضون النزوح عن مناطقهم الأصلية.