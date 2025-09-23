صحة غزة: أيام قليلة تفصل المستشفيات عن التوقف بسبب نفاد الوقود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت الوزارة -في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك اليوم- إن أزمة نقص الوقود في ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.

وأضافت: "أيام قليلة قد تحمل معها مشاهد توقف عمل الأقسام الحيوية، مما يعني تفاقم الأزمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للموت المحقق"، موضحة أن الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل أصبحت غير مجدية مع توقف إمدادات الوقود.

وجددت الوزارة النداء العاجل إلى الجهات المعنية كافة بالتدخل لضمان تعزيز أرصدة الوقود بالمستشفيات، لتجنب كارثة لا يمكن توقع نتائجها.