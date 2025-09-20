إعلام عبري: اعتقال شخص حاول اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي وإضرام النار فيها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن شخصا حاول اقتحام وإحراق بهو مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي.

وأفادت الوزارة بأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، مؤكدا أنه لم يصب أيّ من موظفي السفارة بأذى.

وقبل شهر تقريبا، سجل هجوم على إسرائيليين في هولندا، وتولت السفارة الإسرائيلية في لاهاي القضية وكانت على اتصال بالسلطات المحلية.

وقالت وزارة الخارجية حينها إن "إسرائيل تدعو الحكومة الهولندية إلى العودة إلى رشدها والتصرف بشكل حاسم لمنع المزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين على أراضيها وتحديد مكان المجرمين وتقديمهم للعدالة".

يذكر أنه قبل ذلك بقليل، وصل 3 أشخاص إلى مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي وسكبوا الطلاء على مدخل المبنى كما حطموا باب السفارة.

وتمكنت قوات الأمن المحلية التي وصلت إلى مكان الحادث من السيطرة على الحادث، وألقت القبض على الأشخاص الثلاثة.