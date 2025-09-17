الخارجية القطرية: المفاوضات مع إسرائيل لا تبدو واقعية الآن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة.

ووجه الأمير رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مفادها بأن "خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر".

وأضاف أن "المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".

وأشار الأنصاري إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة "استراتيجية، خصوصا على المستوى الدفاعي"، مثمنا موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.