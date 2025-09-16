رسميا.. الأمم المتحدة تقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكدت لجنة التحقيق أن التصريحات الصادرة عن سلطات إسرائيل تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية".

ودعت اللجنة، في بيانها، دول العالم إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين"، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني والقانوني في غزة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" التي نقلت عن التقرير، فإن اللجنة استندت إلى أدلة وشهادات موثقة تشير إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" بموجب القانون الدولي.

وفي رد فوري، حاول السفير الإسرائيلي في جنيف حفظ ماء وجهه، واصفا التقرير بأنه "مشين وكاذب"، معتبرا أن اللجنة "تتجاهل السياق الأمني وتُسيس عملها"، واصفا الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة إسرائيل".

ويأتي هذا التقرير في ظل تصاعد التوترات والانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، من يُتوقع أن يثير جدلا واسعا في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.