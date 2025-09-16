حسام زكي: بيان قمة الدوحة يفتح الباب أمام الدول التي لها علاقات مع إسرائيل لمراجعة موقفها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم انعقد في اعقاب اختتام أعمال القمة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن أعمال القمة تعكس المكانة والاحترام الذي تحظى به قطر، مؤكداً الموقف الخليجي المتضامن مع الدوحة، وأن المجلس الأعلى دان بأشد العبارات العدوان على قطر، وشدّد على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على المجلس بأكمله، داعياً جميع دول العالم إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس يتوقع من شركائه في الولايات المتحدة استخدام نفوذهم على إسرائيل للضغط لوقف الاعتداءات.

بدوره، أوضح الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن الحضور الكبير لأعضاء المنظمة يؤكد أن قطر لا يمكن المس بسلامتها، وأن الدولة قدمت نموذجًا في الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

كما شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على أن كلمات القادة والزعماء في القمة بعثت رسالة بأن قطر ليست وحدها، وأن العدوان الإسرائيلي يكرس الوضعية المارقة لدولة الاحتلال، مؤكداً أن مخرجات القمة الطارئة ترتقي إلى حالة الضرورة التي تمر بها المنطقة، وأن بيان القمة يفتح الباب أمام الدول التي لها علاقات مع إسرائيل لمراجعة موقفها.