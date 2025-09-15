تحذير إسرائيلي من مخطط السيسي والجيش العربي الموحد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تحت عنوان "يجب أن تقلق إسرائيل"، قال تقرير لموقع emess الإخباري الإسرائيلي، إن مصر تعمل على تجديد مبادرة "القوة العربية المشتركة" التي يُفترض أن تحمي الدول العربية من الهجمات الخارجية.

وأوضح التقرير العبري إن هذا الاقتراح جاء على خلفية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الثلاثاء الماضي، والذي استهدف اغتيال شخصيات بارزة في حركة حماس.

وأوضح التقرير أن "القوة العربية المشتركة" ستكون بمثابة قوة تُعادل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويُفترض أن تحمي الدول العربية من الهجمات الخارجية.

وقال الموقع العبري إنه من المتوقع أن يكون الاقتراح، الذي طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل، محور قمة عربية طارئة في الدوحة اليوم الاثنين، في إطار رد مشترك على الهجوم الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقترح إنشاء قوة عسكرية مشتركة قوامها حوالي 20 ألف جندي، حيث تجري مشاورات بين الدول العربية حول تشكيل هذه القوة، حيث تعتقد القاهرة أن الاقتراح سيحظى بدعم واسع، بعد عشر سنوات من طرحه لأول مرة عام 2015.

فيما حذر دبلوماسيون إسرائيليون من ضرورة منع هذه المبادرة لأنها قد تصبح "إعلان حرب عربي على إسرائيل"، كما أن هناك تخوفات أن تستخدمها بعض الدول ذريعةً لمواجهة عسكرية مباشرة.

فيما قال تقرير للقناة الـ 12 الإسرائيلية، إن مصر تعمل على إنشاء "قوة عربية مشتركة" لتوفير الحماية لأي دولة عربية تتعرض لهجوم إسرائيلي.

وأضافت القناة العبرية أن مصر بالتنسيق مع السعودية وفرنسا تعمل على زيادة الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل في الوقت الذي يهدف فيه السيسي إلى إنشاء آلية دفاع عربية، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قادرة على حماية الدول الأعضاء.

وكان قد صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت الماضي، أن ما يتردد من اقتراح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل "ضربةً موجعة" لاتفاقيات السلام.

وأضاف لابيد: "المقترح المصري ضربة موجعة أيضا لاتفاقيات إبراهيم، كما جاء مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف لابيد خلال تغريدة له على موقع ”X" : "لقد زعزعت حكومة بنيامين نتانياهو مكانتنا الدولية.. لقد أصبحت مزيجٌ من القتل واللامسؤولية والهواة والغطرسة ويُمزقنا في العالم بسببها، ولذلك يجب استبدالهم قبل فوات الأوان".

وكان قد اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحالية، في عدة مناسبات بإضاعتها دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل، في ظل استمرار احتجاز الأسرى داخل قطاع غزة. واعتبر أن هذا الواقع يشكل "فشلاً ذريعاً" على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.