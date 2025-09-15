خبير روسي: الضربة الإسرائيلية لقطر قوضت ثقة دول الشرق الأوسط بواشنطن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضح بوبوف خلال مداخلة في طاولة مستديرة نظمتها مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية: "الغارة الإسرائيلية قوضت الثقة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ بدأ حكام الخليج يدركون أن الاستثمارات الضخمة والمشتريات العسكرية الهائلة لا تقيهم من هجمات إسرائيل".

وأشار إلى أن من أبرز نتائج هذه التطورات أن الأميركيين فقدوا مكانتهم في نظر الغالبية الساحقة من الدول الإسلامية".

وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بصراعات جديدة، وأن ضربات مشابهة لتلك التي استهدفت قطر قد تتكرر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تدعم إسرائيل بالمستوى نفسه الذي تفعله الآن.

وتابع: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفسد عليه حساباته".

ورأى أن القمة الطارئة في الدوحة بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر لن تفضي إلى نتائج جديدة، باستثناء الإدانة المعتادة والتصريحات الحادة والمطالبات للولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي اعتبرته انتهاكا للسيادة القطرية.

ومن جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما قامت به إسرائيل خرقا للقانون الدولي، ودعت الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد.