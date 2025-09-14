العراق يدعو لتشكيل "حلف إسلامي عسكري" ضد إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يأتي ذلك بالتزامن مع التوقعات بإعلان تفعيل "الناتو العربي" الذي اقترحته مصر قبل حوالي 10 أعوام، والذي من المتوقع أن يتم إعلان تفعيله خلال القمة الطارئة العربية الإسلامية في الدوحة اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وقال السوداني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن "العدوان الإسرائيلي على قطر حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية"، معتبرا أن "العدوان الإسرائيلي تجاوز على دولة شقيقة وتهديد لأمن كل دول المنطقة، ويؤكد النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية الإجرامية".

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "إعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي للدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يمنع أن يكون للدول الإسلامية تحالف في شكل قوة أمنية مشتركة للدفاع".

وأكد أن "لدى الدول العربية والإسلامية الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عند قطر".

واعتبر السوداني أن "الحكومة الإسرائيلية استخفت بكل شيء، وما يحصل في غزة طيلة أكثر من عامين قتل ممنهج".