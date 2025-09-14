تحذير من "وحل غزة".. إيهود باراك يهاجم نتنياهو: كل تقدم في المفاوضات يتبعه هجوم إسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أکد باراك في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، علی أن الحركة تسعى إلى استدراج إسرائيل إلى "وحل مدينة غزة"، معتبرا أن ذلك سيشكل انتصارا دبلوماسيا غير مسبوق لها.

وشدد على أن مهاجمة المفاوضين في عواصم الوساطة يعرض حياة الرهائن للخطر، مضيفا: "كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كل مرة يتم إحراز تقدم في المفاوضات، يهاجم نتنياهو طرفا ما".

وعقب أيام من استهداف وفد التفاوض الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس" أن قادة حركة "حماس" يمثلون "العقبة الرئيسية" أمام السلام وأن التخلص منهم سيؤدي إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر أغسطس الماضي المصادقة على إصدار أوامر استدعاء جديدة لجنود الاحتياط ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

وقال الجيش في بيانه إنه تم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، فيما سيتلقى 20 ألفا من الجنود الذين جرى تجنيدهم مسبقا بلاغا بتمديد فترة خدمتهم الحالية.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ذات الشهر بنيته فرض السيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان أمن إسرائيل.