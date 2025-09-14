أوروبا ونفاقها المفضوح تجاه إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تعلن أوروبا وبضجة إعلامية نيتها تعليق الاتفاق مع إسرائيل جزئياً. جزئياً! وكأن الإبادة يمكن قياسها بالنسبة المئوية، وكأن الاحتلال يمكن قبوله نصف قبول، وكأن الدم الفلسطيني أقل قيمة من دماء الشعوب الأخرى.

هنا ينكشف نفاق أوروبا: فهي تفرض حصاراً كاملاً على دول أخرى، وتدفع بعقوبات مدمرة ضد أمم لا تسير وفق مصالحها، ولكن مع إسرائيل يختلف الحساب. تخشى إغضاب تل أبيب، تخشى خسارة علاقاتها التجارية، وتخشى مواجهة الولايات المتحدة. وفي هذا الجبن، تتحول العدالة إلى مسرحية.



إن التعليق الجزئي ليس عدلاً، بل هو تواطؤ مغطى بأقنعة. أوروبا تعرف أن أطفال غزة يموتون يومياً تحت القصف، وأن الضفة الغربية تعيش تحت نظام فصل عنصري، وأن القدس تُستباح بيتاً بيتاً. ومع ذلك، تكتفي بإجراءات باهتة هدفها الوحيد تحسين صورتها أمام الرأي العام.



الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى إيماءات فارغة ولا دبلوماسية منافقة. ما يحتاجه هو إجراءات حقيقية، عقوبات فعلية، ومقاطعة كاملة لنظام جعل من الجريمة سياسة دولة. وطالما استمرت أوروبا في قياس العدالة بمعايير مزدوجة، فسيبقى خطابها عن حقوق الإنسان مجرد دعاية جوفاء.



اتحاد فلسطين في أمريكا اللاتينية (UPAL)

13 أيلول / سبتمبر 2025