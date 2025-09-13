مصر تبحث مع دول عربية وإسلامية سبل الرد على إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن اتصالات هاتفية جرت بين عبد العاطي ونظرائه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان، والباكستاني ‎محمد إسحاق دار، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وفي إطار التنسيق المشترك مع دول الإقليم قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.

وأشارت إلى تناول الاتصالات تقييم الأوضاع الراهنة، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التي تواجه المنطقة وتداعيات الأحداث الأخيرة، وضرورة مواصلة التنسيق في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وأكد الوزراء،بحسب البيان، "أهمية تضامن الدول العربية والإسلامية في هذا المنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بما يحقق المصالح العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتأتي هذه التحركات قبل انعقاد القمة العربية والإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة غدا، بعدما تعرضت الدولة الخليجية لعدوان إسرائيلي، استهدف قادة من حركة حماس الأسبوع الماضي.