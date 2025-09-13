شبكة "كلنا غزة كلنا فلسطين" تعلن الإضراب العالمي عن الطعام دعماً لغزة في 16 أيلول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت شبكة "كلنا غزة كلنا فلسطين" من مدينة البيرة في الضفة الغربية عن الإضراب العالمي الأول عن الطعام المزمع عقده في 16 أيلول/سبتمبر الجاري دعماً لغزة وصمودها، تحت شعار "جوعكم جوعنا".

وتواصل النقابات ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني الاستعدادات للانضمام إلى الإضراب في مدن الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وجنين وطولكرم، على الرغم من الصعوبات الأمنية المشددة.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 64,756 شهيداً إضافة إلى 164,059 مصاباً، في حصيلةٍ غير نهائية.