طائرات إسرائيلية تقصف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص السورية

افادت مصادر محلية سورية، بأن غارات إسرائيلية استهدفت الليلة كلية الدفاع الجوي في محيط مدينة حمص، كما استهدفت غارات أخرى ثكنة عسكرية في سقوبين شمال مدينة اللاذقية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة في محيط مدينة تدمر الواقعة وسط سوريا.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك دولة الاحتلال سيادة سوريا.

تدخلات متكررة

وحسب وكالة الأناضول، فقد سبق أن حاولت دولة الاحتلال تبرير عدوانها المتكرر على سوريا بسعيها إلى تحويل جنوب البلد العربي إلى منطقة "منزوعة السلاح"، فضلا عن تدخلاتها المتكررة تحت ذريعة "حماية الدروز".

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

بدورها، أعلنت إسرائيل في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان (جنوب غربي)، التي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

